أمير الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- ولجميع أهالي منطقة الباحة والشعب السعودي كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وقادتنا وشعبنا أزمنة عديدة وأعوامًا مديدة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر جنودنا البواسل على ثغور بلادنا الحبيبة.
كما وجه أمير منطقة الباحة جميع الإدارات الحكومية في المنطقة والمحافظات التابعة لها بتوفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم خلال شهر رمضان المبارك.
ووجه الجهات المعنية بتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمنتزهات والحدائق العامة وتجهيزها بكل الخدمات التي يحتاجها الأهالي وزوار المنطقة، حاثًا على ضرورة توفير وتواجد فِرق النظافة والصيانة للقيام بعملهم تجاه خدمة المنطقة وأهلها وزوارها خلال هذا الشهر الفضيل.
كما شدّد أمير منطقة الباحة على أهمية مضاعفة جهود الإدارات المختصة واللجان المشكلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحلات التجارية، والرفع بتقارير عاجلة لمعالجة أي خلل عبر تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات.
جاء ذلك إثر صدور توجيه لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية، سواء كان في عدم توفرها أو مخالفة الأسعار أو انتهاء صلاحية الاستهلاك.
وأكد أمير المنطقة على سرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغات على الرقم المجاني 1900، وحرصه على أهمية استمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحلات التجارية، وما تحققه من نتائج إيجابية، مع ضرورة متابعة ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أهمية مواجهة القوى الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأيام المقبلة.