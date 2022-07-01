أمير الباحة يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، جميع الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.