محليات
أمير الباحة يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
في سياق الحرص على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين
وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، جميع الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.
وشدد على أهمية ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها.