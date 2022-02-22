أمير الجوف: الاحتفاء بيوم التأسيس يعكس الاعتزاز بالجذور الراسخة

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهـاني والتبريكـات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعـزيز آل سـعود أيـده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، بمناسـبة ذكـرى تأسيس الدولة السعودية، الذي يوافـق الثاني والعشـرين من شهـر فبـرايـر من كل عـام.

وقال بهـذه المناسبة: "لقـد جـاء الأمـر الملكي الكريم من مولاي خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبـدالعـزيز أيـده الله، باعتمـاد الثاني والعشرين من شهـر فبـراير من كـل عـام، يومًا لذكـرى تأسيس الدولة السـعودية، باسـم (يـوم التأسيس)؛ إيمانًا منـه حفظه الله، بأهمية احتفاء السعوديين بتاريخ بلادهم المجيـد، والاعتزاز بجذورهم الراسخة، وارتباطهـم الوثيـق بأئمـة وقـادة الدولة السعودية في مراحـلها الثـلاث، التي تأصلـت جـذورها وترسخت هويتها في أعماق التاريخ، منـذ أكثر من ثلاثمائة عـام، عندما تأسست الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ، الموافـق فبراير 1727م، وأرسـت الأمن والوحـدة والاسـتقـرار بعد الفُـرقـة والشـتات، ثم تأسيس الدولة السـعودية الثانية، على يدي الإمـام تركي بن عبـدالله بن محمـد بن سـعود عـام 1240هـ، الموافـق 1824م، الذي أكمـل مسيرة دولـة التأسيس الأولى، وصـولًا إلى المـلك عبـدالعـزيـز بن عبدالرحمـن الفيصـل آل سـعود طيب الله ثراه، الذي تـوج هذا التأسيس عام 1319هـ المـوافـق 1902م، بميـلاد الدولـة السـعودية الثـالثـة، ثم توحيـدهـا باسـم المملكة العـربـية السعـودية عـام 1351هـ المـوافـق 1932م، وتعـزيـز بنـائهـا ووحـدتهـا وإكمـال مسـيرتهـا على يـد أبنـائـه المـلوك من بعـده، حتى هـذا العـهـد الميـمون، عهـد مـولاي خـادم الحـرمـين الشـريفين المـلك سلمان بن عبـدالعـزيز آل سعـود أيـده الله، وما وصلنـا إليـه من تنميـة ونهضـة وتقـدم في المجـالات كـافـة".

وأضاف الأمير فيصـل بن نـواف أن "هـذا التـاريخ الطـويل والحـافـل بالصمـود والكفاح في مسـيرة هـذه البـلاد المبـاركـة، واسـتقـرارهـا، وبنـائها وتـنميتهـا؛ يدفعـنا للاعتـزاز والفخـر بتـاريخ بـلادنـا وأصـالتهـا، عندمـا أشـرق ضيـاء دولـة العـدل والنظـام على الجـزيـرة العـربـيـة، وعـم نـورهـا ظلمـات الصحـاري وقفـارهـا الموحشـة، ونسـتجلي الكثيـر من الوقـفـات المعبـرة والدروس العميقـة، لملاحـم الصبـر والكفـاح، والتضحيات العظيمة في الغـالي والنـفـيس، التـي بذلهـا أولئـك الأئمـة والقـادة في جميـع مراحـل تاريـخ الدولـة السـعـوديـة، لتثـبـيـت الاسـتقـرار، وإشـاعة العـدل والأمـن في هـذه البلاد".

وفي الختـام، دعـا أمير منطقة الجوف، الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفـين الملك سلمان بن عـبـدالعـزيـز، وأن يُديـم عليه العـز والخـيـر، ويحفـظ سـنـده وولي عهـده صاحب السـمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمـان بن عبـدالعـزيـز، وأن يجعل بـلادنا سعـيـدة بمناسباتها، مزدهـرة في كـل أعـوامـها، مطمـئنةً بأمـنها وأمانها.