أمير الجوف: السعادة تغمر الوطن بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

وقال: "تفيض قلوب أبناء وبنات المملكة بالسرور وتعم الوطن مشاعر السعادة بخروج قائد هذه البلاد المباركة من المستشفى بموفور الصحة والعافية بعون الله تعالى، وترتفع الأكف بالشكر للمولى عز وجل على سلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي وضع مصلحة الوطن والمواطن وخدمة الأمة في قمة أولوياته، فبادله السعوديون أجمل معاني المحبة والوفاء والولاء".