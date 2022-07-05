أمير الجوف: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية يؤكد عمق علاقة القيادة والشعب

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، الذي يأتي انطلاقاً من حرصهم واهتمامهم -رعاهم الله- بأبنائهما من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.