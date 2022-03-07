أمير الجوف لأهالي القريات: تواجدي اليوم بينكم لخدمتكم وبتوجيهات الملك وولي عهده

وأكد الأمير فيصل بن نواف أن تواجده هنا اليوم هو لخدمة أبناء المنطقة التي تعد فخراً لي والتي تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله-، ومنوّهاً بنجاح خطط المملكة في تجاوز جائحة فيروس "كورونا" منذ تفشيها مما انعكس على صحة المجتمع السعودي بأكمله حتى صدر قرار القيادة الرشيدة - أيدها الله - برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية كثمرة لإدارة المملكة المتميزة للأزمات والتي أصبحت نموذجاً مثالياً اقتدى على أثره كثير من دول العالم وأصبح محط أنظارهم، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الوعي الصحي واتباع إرشادات الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، ولنكن ساعداً قوياً في مواجهة الأزمات.