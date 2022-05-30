أمير الجوف يبحث استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل في المنطقة

وأكد الأمير فيصل بن نواف، أهمية تنمية اقتصاديات قطاع الإبل؛ لا سيما أنها من عناصر الموروث الثقافي بالمملكة؛ مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط الحراك التجاري واقتصاديات الإبل والاستفادة على النحو الأمثل من قطاع الإبل؛ بما يسهم في دعم الملّاك والنشاط الاقتصادي بالمنطقة وفقًا لأهداف "رؤية المملكة 2030".