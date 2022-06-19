"أمير الجوف" يدشّن حملة "حق الله" التوعوية وينوّه بجهودها

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي، ومساعده شفق بن مرزوق الرشيد.