محليات

"أمير الجوف" يدشّن حملة "حق الله" التوعوية وينوّه بجهودها

تمتد 6 أشهر وتستهدف منسوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع
"أمير الجوف" يدشّن حملة "حق الله" التوعوية وينوّه بجهودها
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
واس
واس

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، حملة "حق الله" التوعوية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي، ومساعده شفق بن مرزوق الرشيد.

وبيّن العنزي، أن الحملة تمتد 6 أشهر، وتستهدف منسوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع عبر منصات النشر الإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.

من جانبه، نوّه الأمير فيصل بن نواف، بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والإرشادية.

أمير الجوف
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

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