أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.