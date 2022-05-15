أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

وأضاف: "مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم المستشفى والقلوب تنبض حبًّا وولاء، والأكف ترتفع للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته، حتى قرت أعيننا باكتمال شفائكم اليوم، وخروجكم من المستشفى. وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه أن يرعاكم ويقيكم من كل سوء ومكروه، وأن يبقيكم سندًا وذخرًا لهذا الوطن أمنًا ورخاء واستقرارًا في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية".