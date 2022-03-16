أمير الحدود الشمالية يهنئ الملك بمغادرته المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.