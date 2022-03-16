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أمير الحدود الشمالية يهنئ الملك بمغادرته المستشفى ونجاح الفحوصات الطبية
نوه بمشاعر الولاء والاهتمام التي عبر عنها أبناء الوطن بالمناسبة
رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
ونوه سموه بمشاعر الولاء والاهتمام التي عبر عنها أبناء هذا الوطن منذ الإعلان عن نجاح الفحوصات الطبية بما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي تحظى بها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في قلوب الشعب السعودي.
ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها، وأن يحفظ لها قيادتها واستقرارها.