أمير الحدود الشمالية يوجّه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باستمرار عمل لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة على مدار الساعة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.