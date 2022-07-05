أمير الرياض: تخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار يعكس الاهتمام البالغ بأبناء الوطن
رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد سموه أن ما صدر من توجيهات كريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بالغ بأبناء هذا الوطن لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، ومواجهة الظروف المحيطة بذلك.
وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير يأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وعزه.