‬أمير الرياض: تخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار يعكس الاهتمام البالغ بأبناء الوطن

وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير يأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وعزه.