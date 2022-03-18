أمير الرياض لـ"سبق": مسابقة الملك سلمان القرآنية تُعزِّز الوسطية والاعتدال

أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لـ "سبق" أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن مستمرة في منهجها بغرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على الخير، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن لها دورًا فاعلاً وكبيرًا في غرس مبادئ الوسطية، وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة.