أمير الرياض لـ"سبق": مسابقة الملك سلمان القرآنية تُعزِّز الوسطية والاعتدال

أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لـ "سبق" أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن مستمرة في منهجها بغرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على الخير، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن لها دورًا فاعلاً وكبيرًا في غرس مبادئ الوسطية، وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة.
جاء ذلك ردًّا على سؤال "سبق" عن إسهام الجائزة طوال أكثر من عقدين في غرس مبادئ الوسطية، وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة، وذلك خلال رعايته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال أمير الرياض: "يجب أن تستمر بإذن الله، وهي مستمرة في هذا المنهج، وسوف تقضي على كل أشكال التطرف. هذا رأيي ونظرتي لها، ويجب أن تدعم بهذا الأسلوب، وأفضل من يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، سائلاً الله المولى القدير أن يوفقهما للعطاء لهذه الجائزة وهذا المنهج الذي هو منهجهما دائمًا وأبدًا".
وعن استمرار نجاح وزارة الشؤون الإسلامية في إقامة هذه المسابقة القرآنية المباركة في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية قال أمير الرياض: "أشكر الله الذي مكَّنهم من هذا العطاء في هذه الظروف، واستطاعوا أن يتخطوا هذه المشاكل، ويقيموا هذه المسابقة بشكل ناجح وراقٍ جدًّا".
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية نظمت التصفيات النهائية افتراضيًّا بمشاركة (119) متسابقًا ومتسابقة، تأهلوا من أصل (3500) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق السعودية في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق السعودية في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، الذين جرى الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية.
وشملت فروع المسابقة فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية. والفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملاً. والفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد. والفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد. والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد. والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد. وتبلغ جوائز المسابقة ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال.
وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ انطلاقتها عام 1419هــ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات. وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ أن كان أميرًا للرياض، وتشهد كل عام تطورًا وإقبالاً متزايدًا من المتنافسين على نيل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.