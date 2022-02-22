أمير الرياض: نحتفل اليوم بذكرى وطنية واعتزاز بتاريخ مبارك وجذور راسخة

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وأكد، أن هذا اليوم يعد ذكرى وطنية واعتزازًا بتاريخ هذه الدولة المباركة وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة والممتدة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

وأشار إلى أن هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها العريق عملت على تحقيق الوحدة والأمن والبناء الحضاري منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، والإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الذي استطاع استعادة هذه الدولة وأسس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها باسم (المملكة العربية السعودية)، الذي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - الذي استطاع توحيد هذا الوطن وإرساء دعائم أمنه بعد التشتت والفرقة، ويبدأ مسيرة التنمية والبناء الحضاري، ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهاراً على أيدي الملوك البررة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة وعلى جميع المستويات وفق رؤى وخطط حكيمة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر الانتباه إلى أن الاحتفال بذكرى يوم التأسيس تبرز ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية في إبراز تاريخ هذه الدولة المباركة منذ إرساء دعائمها من الدرعية العاصمة الأولى للدولة في عام 1139هـ ـ 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود فتحقق الأمن والوحدة وقامت دولة منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وسأل أمير منطقة الرياض، في ختام تصريحه الله العلي القدير، أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.