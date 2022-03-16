أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة لنجاح الفحوص الطبية لخادم الحرمين

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين, عقب مغادرته أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وإجراء بعض الفحوص الطبية له -حفظه الله- التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.