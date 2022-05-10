أمير الرياض يؤكد أهمية التعاون مع "الإحصاء" في تعداد السعودية 2022

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على كل المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي تنطلق أعماله اليوم.
وحث سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال إحدى الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني.
وأشار الأمير "فيصل" إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا الوطن.