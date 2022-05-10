أمير الرياض يؤكد أهمية التعاون مع "الإحصاء" في تعداد السعودية 2022

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على كل المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي تنطلق أعماله اليوم.