أمير الرياض يرعى اجتماع الجمعية العمومية لـ"إنسان" وانتخابات مجلس إدارتها

رعى أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022م، عبر الاتصال المرئي.

ورحب رئيس المجلس في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وقال: "ونحن بصدد اجتماع الجمعية العمومية، وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة، لنقدم مجموعة يشكلون أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأشكر بنفس الوقت الزملاء السابقين، الذين أدوا المهمة ولهم منا كل التقدير والاعتزاز، وأرجو إن -شاء الله- أن نوفق في اختيار من هو كفؤ لهذا المكان، خاصة وأنهم يرعون الإنسان في هذه البلاد المباركة المتمثل بالأيتام الذين لهم حق علينا في كل شؤونهم".

تلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية، المهندس محمد بن علي الياسين، جاء فيها: "نقف اليوم على أعتاب عقدين من الزمن مستشعرين نشأة الجمعية الأولى، والتي كانت إحدى ثمار اهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بالعمل الخيري والإنساني، حيث بدأت هذه البذرة من مدينة الرياض بفرع واحد لتضم اليوم 21 فرعاً في جميع محافظات المنطقة، تخدم من خلالها أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، ولا زالت هذه النبتة المباركة تزدهر وتؤتي ثمارها في خدمة الإنسان وتحقيق العيش الكريم للمحتاجين من أبنائها بقيادة ومتابعة ودعم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه -حفظهما الله- وحرصهما المستمر على نمو الجمعية وجودة خدماتها واستدامة أثرها."

وفي ختام كلمته شكر "الياسين" أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس في دورته الخامسة على ما قدموه للجمعية، من وقت وجهد ومال ورؤية حكيمة ساهمت في تطوير أعمالها واستمرار عطائها وفي بداية الاجتماع، متمنياً للمجلس الجديد في دورته السادسة التوفيق والسداد .

وتخلل الاجتماع عرض التقرير المالي والحساب الختامي والقوائم المالية، والموازنة التقديرية، إضافة إلى التقرير السنوي للجمعية.

وتضمن الاجتماع أيضًا انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته السادسة وهم :

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، فهد بن عبدالله العثيم، المهندس عبدالعزيز بن فيصل السيف، الدكتور عابد بن حمود البدر، الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعيدان، سليمان بن محمد القناص، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، عبدالله بن منصور المالك، راكان بن حمد السعيد.