أمير الرياض يرعى افتتاح مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية

وتضم أعمال اليوم الثاني للمؤتمر 4 جلسات وحلقتي نقاش، لمناقشة “الحلول التمكينية في تمويل الأوقاف الجامعية"، و"الفرص والمنتجات الاستثمارية لتمكين أوقاف الجامعات"، و"نماذج وممارسات محلية رائدة في تأسيس أوقاف تعليمية ناجحة"، إضافة إلى جلسة خاصة بتوصيات المؤتمر، بينما تتناول حلقتا النقاش فرص تمكين وتطوير الأوقاف الجامعية ومسرعات الأوقاف الجامعية الناشئة. ويستضيف المؤتمر نخبة من القيادات والخبراء والباحثين والأكاديميين المهتمين بتطوير قطاع الأوقاف، وعدد من قيادات الهيئة العامة للأوقاف والأوقاف الجامعية ورؤساء الجامعات السعودية (الحكومية والأهلية)، وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية بتطوير الأوقاف في القطاع العام والخاص وغير الربحي، وكذلك عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والكيانات الوقفية ذات العلاقة بالتعليم.