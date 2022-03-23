أمير الرياض يرعى تخريج 3927 طالبًا وطالبة بجامعة المجمعة ويؤكد: "قدموا لوطنكم ما تستطيعون"

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة رحب رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، براعي الحفل وضيوف الجامعة، مقدمًا باسم الجامعة الشكر والتقدير له على رعايته وتشريفه حفل تخريج طلاب الجامعة، معتبرًا هذه الرعاية دلالة على ما تجده الجامعة بشكل خاص والتعليم الجامعي بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم من قِبل قيادة هذه البلاد المباركة، وتجسيدًا لوعي القيادة برسالة التعليم، كما هنأ الخريجين وأولياء أمورهم بتلك المناسبة السعيدة، وحثهم على أن يردوا الدين وفاءً لبلادهم، وأن يكونوا لَبِنات صالحة في بناء هذا الوطن الغالي.