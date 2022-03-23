أمير الرياض يرعى تخريج 3927 طالبًا وطالبة بجامعة المجمعة ويؤكد: "قدموا لوطنكم ما تستطيعون"

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة المجمعة للعام الجامعي 1442-1443هـ، في مبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالمجمعة، وبحضور محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ورئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، والأمراء، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب.
وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة رحب رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، براعي الحفل وضيوف الجامعة، مقدمًا باسم الجامعة الشكر والتقدير له على رعايته وتشريفه حفل تخريج طلاب الجامعة، معتبرًا هذه الرعاية دلالة على ما تجده الجامعة بشكل خاص والتعليم الجامعي بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم من قِبل قيادة هذه البلاد المباركة، وتجسيدًا لوعي القيادة برسالة التعليم، كما هنأ الخريجين وأولياء أمورهم بتلك المناسبة السعيدة، وحثهم على أن يردوا الدين وفاءً لبلادهم، وأن يكونوا لَبِنات صالحة في بناء هذا الوطن الغالي.
وانطلقت مسيرة الخريجين، وصاحبتها كلمة عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود المقحم حيث رحب فيها براعي الحفل وبضيوف الجامعة من الأمراء والحضور الكريم، كما أستأذن راعي الحفل ببدء مسيرة الطلاب الخريجين.
وذكر أن الجامعة في هذا المساء الجميل تزف بعطر التفوق وأريج النجاح والعطاء خريجي الدفعة الثالثة عشرة من طلبة جامعة المجمعة، حيث تخرج في هذا العام (3927) طالبًا وطالبة في مرحلة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة، وأقسامها المتعددة، جميعهم يتقلدون فرحة النجاح.
وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تخرجوا من الجامعة منذ تأسيسها 55000 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية، وعلى جميع الدرجات الأكاديمية.
ووجّه الدكتور المقحم خلال الكلمة حديثه للخريجين قائلاً: "أيها الخريج النجيب، كُن سِراجًا منيرًا، مُغَامِرًا في الشَّرَفِ المحمود في وقتٍ تَغلِي فيه مراجلُ الأعداءِ حسدًا وكَمَدًا فاكْبِتُوهُم، والرِّهَانُ عليكم أيُّها الجيلُ الوَثَّاب بالاعتدال، والبعد عن التطرف والغلو، والاعتداد بعد الله بكم".
عقب ذلك ألقى الطالب محمد خالد عبدالرحمن الحيدر كلمةَ الخريجين بالنيابة عنهم رحب في بدايتها براعي الحفل، معبرًا باسم الخريجين عن سرورهم على تفضل أمير المنطقة بحضور ورعاية حفل تخرجهم ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما للعلم وأهله من مكانةٍ ومنزلةٍ عاليةٍ رفيعةٍ في بلادنا، وتترجم عُمقَ التلاحم بين القيادةِ والشعب، وتعبّر بجلاء عما تتمتع به بلادنا الحبيبة من الاهتمام بالعلم وإجلال للعلماء.
واستمع الحضور لكلمة طلاب المنح ألقاها بالنيابة عنهم الطالب الأمين عيسى واغي من جمهورية غامبيا، حيث تقدم باسمهم بالشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، ودعا الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وتفضل راعي الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتدشين عددٍ من مشروعات الجامعة تمثلت في مشروع مجمع كليات الطالبات بالمدينة الجامعية بالمجمعة، ومشروع مبنى الخدمات بالمدينة الجامعية بالمجمعة، ومحطة لوحات الجهد المتوسط بالمدينة الجامعية بالمجمعة، والعيادات الطبية لكلية طب الأسنان بالزلفي، وجامع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالزلفي، ومباني كلية طب الأسنان للطلاب والطالبات بالزلفي، ومجمع الطالبات بالزلفي.
وتفضل راعي الحفل بتكريم الدكتور خالد بن سعد المقرن مدير الجامعة السابق وقائد فريق التأسيس الذي أسهمت جهوده المتميزة في الارتقاء والنهوض بخطط وبرامج الجامعة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مكانة محلية ودولية، وكان له أطيب الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات للجامعة.
بعد ذلك تشرّف الطلاب المتفوقون من الخريجين بالتكريم من لدن راعي الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث تفضل بتسليمهم شهادات التفوق، ثم سلّم رئيس الجامعة راعي الحفل هدية تذكارية بتلك المناسبة، وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع الطلبة المتفوقين.
عقب ذلك عبّر أمير منطقة الرياض في تصريحه لوسائل الإعلام, عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية وتخريج هذه النخبة من أبنائه الطلبة, الذين تجاوزوا كل الصعاب, وسهلت لهم الدولة كل المواقع, وأتاحت لهم كل الإمكانات, فأبدعوا فيها ليصلوا إلى هذه اللحظة, متمنيًا بأن يكونوا خريجين متمكنين في تخصصاتهم, راجيًا لهم الله التوفيق ولقيادتنا الحكيمة دوام العز والتمكين.
كما وجّه رسالة أبوية لأبنائه الطلاب قال فيها: "هذا وطنكم قدموا له ما تستطيعون, فقد قدمتم له وأنتم طلبة, وستواصلون ذلك في أعمالكم بإذن الله, فوالدكم الملك سلمان ينظر إليكم بعين الاعتزاز, فاستمروا في عملكم وفي عطائكم لأن الوطن يستحق".
وذكر أنه شاهد اليوم تطورًا وإنجازات رائعة في الجامعة, فمنسوبوها يعملون بجد واجتهاد, لذلك هم دائمًا يحصدون الإنجازات والثناء.
ودعا في ختام تصريحه أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ الله هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها.