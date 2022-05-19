"أمير الرياض" يرعى حفل تخريج ٥ آلاف طالب بجامعة شقراء ويُكَرّم المتفوقين

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ13 من طلاب جامعة شقراء البالغ عددهم 5061 في مقر المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة؛ حيث ألقى رئيس الجامعة كلمةً رحّب فيها بأمير منطقة الرياض وتشريفه للحفل، ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد الجبرين، كلمةً أوضح خلالها أن عدد الخريجين بلغ هذا العام (5061) من 23 كلية من إجمالي أكثر من 52 ألف طالب وطالبة تم تخريجهم منذ تأسيس الجامعة، كما ألقى الطالب تركي العتيبي كلمة الخريجين.
وتَضَمن الحفل عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية، وأوبريت، بالإضافة إلى قصة كفاح سَلّطت الضوء على تجربة طالبٍ نجح في استكمال مسيرته التعليمية في كلية الطب بجامعة شقراء رغم إعاقته الحركية.
وفي الختام كرّم أمير منطقة الرياض، الخريجين الحاصلين على الترتيب الأول في مختلف كليات الجامعة، وعددهم (22) طالبًا، كما تَسَلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.