"أمير الرياض" يرعى حفل تخريج ٥ آلاف طالب بجامعة شقراء ويُكَرّم المتفوقين

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة؛ حيث ألقى رئيس الجامعة كلمةً رحّب فيها بأمير منطقة الرياض وتشريفه للحفل، ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد الجبرين، كلمةً أوضح خلالها أن عدد الخريجين بلغ هذا العام (5061) من 23 كلية من إجمالي أكثر من 52 ألف طالب وطالبة تم تخريجهم منذ تأسيس الجامعة، كما ألقى الطالب تركي العتيبي كلمة الخريجين.