أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ61 من طلاب جامعة الملك سعود

بعدها ألقى الطالب أسامة الفقيهي كلمة الخريجين، قال فيها: أقف اليوم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي خريجي الدفعة الواحدة والستين من مختلف الدرجات العلمية مبشرًا ومهنئًا لهم، كما أزف لكم فرحة نجاحنا ووصولنا إلى حلم يسَّر الله لنا تحقيقه في يوم الفرح والإنجاز؛ إذ نجني ثمرة سنين مضت، وأيام خلت، ونتذكر صعوبات تجاوزناها، وليالي سهرناها، وبقي العلم الذي اكتسبناه سراجًا ينير دربنا إلى النجاح، ومشعلاً يضيء لنا المستقبل القريب؛ لنسهم في بناء وطننا وتنميته بما اكتسبنا من خبرات ومهارات مختلفة، أكاديمية ومهارية، ولنكون عونًا في تحقيق رؤيتنا المباركة. إخواني.. الليلة يحق لكم فيها أن تفرحوا وتنتشوا فخرًا.. فأنتم خريجو جامعة الوطن، جامعة الملك سعود، الجامعة التي تطمح القيادة الرشيدة إلى أن تكون من أفضل عشر جامعات في العالم، الجامعة التي تخرَّج منها رائد رؤيتنا ومهندسها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، وسمو أمير منطقة الرياض -حفظه الله-، الذي رعى حفلنا هذه الليلة.. فالشكر على ما بذلوه حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.