أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 66 من طلاب "جامعة الإمام"

من جانب آخر، قال رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري: "في هذا الحفل البهيجٍ الذي نحتفل فيه بتخريجِ الدفعة ( السادسةِ والستين )، من أبناءِ الوطن، وبناة المستقبل، حيثُ الَتطلُّعُ لمستقبلٍ واعدٍ؛ يبنيهِ جيلٌ واعدٌ، في ظلِ قيادةِ حكيمةِ، ورؤيةِ طموحةٍ"، مقدمًا باسمِه وجميعِ منسوبِي الجامعةِ الشكرِ، والتقديرِ إلى راعِي الحفل الأميرِ فيصلِ بنِ بندرِ بنِ عبدِالعزيزِ، ومشاركتهِ لأبنائهِ وبناتهِ الخريجينَ والخريجاتِ فرحتهُم في هذَا اليومِ السعيدِ.