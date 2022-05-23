أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات "جامعة الفيصل"

وأشار إلى أن جامعة الفيصل تقدمت 50 مركزًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي، لتصبح ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وفي المركز التاسع عالميًا بين الجامعات التي لا يتجاوز عدد طلابها خمسة آلاف طالب، والمركز الواحد والثلاثين عالميًا بين الجامعات التي عمرها 50 عامًا فما دون، واحتلت المركز الأول عربيًا وسعوديًا.