أمير الرياض يرعى حفل تدشين تطبيق "تبيان" لتفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة

من جهة أخرى، ثمّن المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق جهود القائمين على المشروع، مشيرًا إلى الأجر والمثوبة في العمل على نشر القرآن الكريم وعلومه، مستذكرًا الآيات والأحاديث في الحث على خير القرآن الكريم والسنة النبوية.