"أمير الرياض" يرعى حفل "خريجي الدفعة 13 بجامعة شقراء" ويشاركهم فرحتهم

في لفتة أبوية كريمة وصورة من صور التلاحم بين الشعب والقيادة، يرعى مساء اليوم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تخريج طلاب جامعة شقراء "الدفعة 13".
واستبشر المواطنون بهذه الرعاية والاهتمام من رأس الهرم الإداري لمنطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وأكملت فرحتهم وأثلجت صدورهم، بمشاركته لهم ولأبنائهم فرحة التخرج، وانطلاقهم في أولى خطواتهم لسوق العمل وخدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم.
وأكّد الطلاب وأولياء الأمور أن لهذه الرعايات مدلولات كبيرة على اللحمة الوطنية والتواصل بين الراعي والرعية، وبشارة خير كبير للجميع.
وقالوا: هذه الزيارة جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، فبعد الآباء جاء الأبناء ليؤكّدوا للمواطنين أن الأبناء على خطى الآباء في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على التلاحم المتين بين القادة والشعب، ورفع هذا الكيان الذي بقي صامداً على مر الزمان حاملاً راية العدل والسلام، ومستمداً دستوره من القرآن الكريم؛ فنعم الراية والدستور، ونعم الأجداد والآباء والأبناء.