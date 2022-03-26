أمير الرياض يرعى ملتقى تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد

وأشارت الأميرة إلى أن الملتقى يشتمل على (10) ورقات عمل موزعة على ثلاث جلسات تبدأ يوم الاثنين 28 مارس 2022 م من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساء يشارك فيها 13 متحدثًا ومتحدثة من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات المتخصصة من أبرزها برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعية السعودية الخيرية للتوحد ويرأس الجلسات كل من الدكتور منير العتيبي والدكتورة هنادي الحكير والدكتورة جميلة هليل.