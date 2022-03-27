أمير الرياض يرعى ملتقى "تكامل المسؤوليات لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد"

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح الملتقى العلمي حول تكامل المسؤوليات الاجتماعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي ينظمه مركز جودة الحياة للرعاية النهارية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد.