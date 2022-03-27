أمير الرياض يرعى ملتقى "تكامل المسؤوليات لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد"

رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح الملتقى العلمي حول تكامل المسؤوليات الاجتماعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي ينظمه مركز جودة الحياة للرعاية النهارية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد.
وشاهد الأمير فيصل خلال الحفل عرضًا مرئيًا تعريفيًا لمركز جودة الحياة للرعاية النهارية، وعروضًا أدائية لشباب مركز جودة الحياة.
وأعرب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة مع الملتقى، والتعرف على جهة تقوم على رعاية فئة غالية لها حق علينا، مبينًا دور مركز جودة الحياة للرعاية النهارية، وكذلك المتخصصين لخدمة ذوي اضطرابات التوحد من أبنائنا وبناتنا .
ونوه الأمير فيصل بدور المؤسسات الاجتماعية المتكامل وواجب الوقوف معها، وتقديم الدعم على الجهد الذي يبذل، سائلاً الله عز وجل لهم التوفيق في مسيرتهم، مقدمًا شكره للقائمين جميعًا في الملتقى.
من جهة أخرى، ألقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي كلمة أوضح فيها أهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث تولي القيادة الرشيدة - حفظها الله- أهمية بالغة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى الوزارة لإنجاح عديد المبادرات الإنسانية والاجتماعية بالشراكات مع القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أم الأهلية أم الخيرية لعمل منظومة متكاملة للارتقاء بالخدمات الخاصة بذوي الإعاقة كافة، والمقدمة لذوي اضطراب التوحد ودعمها بالكامل.
وأشار إلى تطوير عديد الخدمات الإلكترونية لتقديم خدمات علمية وغير علمية، وما قامت به الوزارة أخيرًا بافتتاح وتشغيل مركز التميز للتوحد بالرياض، بالشراكة مع البنوك السعودية والبنك المركزي السعودي، كما تم توقيع عديد الاتفاقات التي تخدم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة ذوي التوحد.
وألقت الأميرة الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز بن فيصل الفرحان كلمة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية، بيّنت فيها تجارب التأهيل والتطور الذي أحدثه المركز، إضافة إلى إحصاءات ودراسات علمية لاضطرابات التوحد، وتقديم أنماط حياة وتعاون مع الأسر التي لديها مصابون.
وشددت على الأسباب البيئية والثقافية والاجتماعية وضرورة الدعم التخصصي في مشاكل التوحد سواء الصحية وكذلك المادية.
وأشارت الرئيسة التنفيذية لمركز طيف عزيز لخدمة ذوي اضطرابات طيف التوحد الدكتورة هنادي الحكير بدورها إلى تحقيق النجاح الاجتماعي والأكاديمي والمهني، وأهمية تكامل دور القطاعات المختلفة في دعم المسؤولية المجتمعية.
وفي الختام كرّم أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين.