أمير الرياض يُسلّم الملاك الفائزين جوائزهم في قصر الحكم

ويُعدّ مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يقام سنويًا ملتقىً ضخماً يجمع الملاك والمربين والمحبين، ويقف على تفاصيل إقامته وتنظيمه نادي الإبل الذي سنّ الكثير من التشريعات والأنظمة التي دفعت بالمهرجان إلى أن يكون من العلامات المضيئة في إدارة المسابقات والفعاليات ذات البعد الحضاري والموروث المرتبط بالثقافة الإنسانية الضاربة في القدم.