أمير الرياض يُسلّم الملاك الفائزين جوائزهم في قصر الحكم

يتسلّم الفائزون في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المنقضية يناير الماضي في الصياهد الجنوبية، جوائزهم من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وذلك يوم الأحد 24 شعبان 1443هـ الموافق 27 مارس 2022م، في مبنى الإمارة في قصر الحكم وسط العاصمة.
وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني: إن مئة وثلاثين مالك إبل سيتلقّون الجوائز عن فوزهم بالمراكز الثلاثة الأول في أشواط المزاين للإبل، والسواحل، والأصائل ومسابقات الطبع، والهجيج.
وبيّن المدير التنفيذي لنادي الإبل أن أكثر من ألفي مشارك تنافسوا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل على مدى اثنين وأربعين يومًا في اثنتين وعشرين فئة للفوز بأكثر من أربعمائة وستين جائزة توزّعت على ألوان الإبل الستة مع الهجن بنوعيها الأصائل والمهجّنات، ومعهما السواحل.
وأشار القحطاني إلى أن جوائز المهرجان عن المتوجين من المركز الرابع حتى العاشر في جميع الفئات سيتم الإعلان عن موعد تسليمها وآليتها في وقت لاحق.
ويُعدّ مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يقام سنويًا ملتقىً ضخماً يجمع الملاك والمربين والمحبين، ويقف على تفاصيل إقامته وتنظيمه نادي الإبل الذي سنّ الكثير من التشريعات والأنظمة التي دفعت بالمهرجان إلى أن يكون من العلامات المضيئة في إدارة المسابقات والفعاليات ذات البعد الحضاري والموروث المرتبط بالثقافة الإنسانية الضاربة في القدم.
ويقدّم النادي جوائز ضخمة للمشاركين من داخل السعودية وخارجها تبلغ مئتين وخمسين مليون ريال، تشمل منافسات الإبل والهجن، وبلغ عدد الإبل المشاركة في المهرجان السادس نحو 38 ألف متن.