أمير الرياض يكرّم البنك الأهلي لدعمه "إحسان" بمبلغ ٥ ملايين ريال

كرّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في حين تسلّم تكريم البنك رئيس التجارة المؤسسية والدولية بالبنك الأهلي السعودي ناصر بن عبدالله الفريح.
ويأتي تكريم البنك كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إثر تبرّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري التي تمّت العام الماضي عبر منصّة (إحسان) والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.
وجاء دعم البنك للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه البنك بشراكته مع منصة "إحسان" والدور الذي تقوم به من أجل تعظيم أثر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، من خلال حلول تقنية متطورة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأيضاً ما تقوم به منصة إحسان لتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، حيث قدمت المملكة للعالم نموذجًا يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.