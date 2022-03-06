أمير الرياض يكرّم البنك الأهلي لدعمه "إحسان" بمبلغ ٥ ملايين ريال

ونوه البنك بشراكته مع منصة "إحسان" والدور الذي تقوم به من أجل تعظيم أثر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، من خلال حلول تقنية متطورة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأيضاً ما تقوم به منصة إحسان لتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، حيث قدمت المملكة للعالم نموذجًا يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.