أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "سلطان بن سلمان للتراث العمراني" ولجنة التحكيم والرعاة

وفي كلمته بالحفل، عبر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عن اعتزازه برعاية وحضور أمير الرياض لحفل الجائزة التي شهدت عبر مراحل اهتمام خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي يمتد إلى يومنا هذا، من خلال ما نشهده من محافظة وإحياء لتراث مدينة الرياض خصوصًا التراث العمراني، مبيناً أهمية التراث العمراني لاقتصاد المستقبل، مضيفًا أن على كل مواطن أن يستشعر تاريخ وطنه لا أن يعيشه فقط، مشدداً على أن الحراك العمراني والثقافي الذي تعيشه المملكة هذه الأيام سيعزز من هذا الجانب وينميه.