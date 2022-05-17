أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "سلطان بن سلمان للتراث العمراني" ولجنة التحكيم والرعاة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل توزيع جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، نائب رئيس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان وذلك في جامعة الأمير سلطان بالرياض.
بدأ الحفل بجولة أمير الرياض على معرض المشروعات الفائزة بالجائزة، ثم ألقى رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني كلمة رحب فيها باستضافة الجامعة ممثلة بكلية العمارة والتصميم لحفل توزيع الجائزة في دورتها السادسة، الذي تنظمه مؤسسة التراث الخيرية، مضيفًا أن إقامة الملتقى السنوي للجائزة يؤكد عمق الرؤية للجائزة وأهدافها السامية حول أهمية ارتباطها الوثيق بطلاب وطالبات كليات العمارة، ليس فحسب بجامعة الأمير سلطان بل بجامعات المملكة جميعاً، لكونها تعكس أهمية إثراء مفهوم التراث العمراني الوطني والعناية والحفاظ عليه وتحفيز المهنيين المبدعين المتخصصين في مجال العمارة وجيل الشباب والفتيات في كليات العمارة.
وفي كلمته بالحفل، عبر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عن اعتزازه برعاية وحضور أمير الرياض لحفل الجائزة التي شهدت عبر مراحل اهتمام خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي يمتد إلى يومنا هذا، من خلال ما نشهده من محافظة وإحياء لتراث مدينة الرياض خصوصًا التراث العمراني، مبيناً أهمية التراث العمراني لاقتصاد المستقبل، مضيفًا أن على كل مواطن أن يستشعر تاريخ وطنه لا أن يعيشه فقط، مشدداً على أن الحراك العمراني والثقافي الذي تعيشه المملكة هذه الأيام سيعزز من هذا الجانب وينميه.
وتطرق إلى البدايات الصعبة في رفع الوعي والإيمان بأهمية المحافظة على التراث العمراني، حيث تكاتف الجميع حول هذه القضية حتى تحقق لها ما تحقق من إنجازات، مؤكدًا سموه أن المملكة وخلال فترة قصيرة ستصبح من أهم دول العالم في المحافظة على التراثي العمراني والثقافي، مثمنًا الجهود الكبيرة والنجاحات المتميزة لرؤية المملكة 2030 التي يشرف عليها سمو ولي العد وتولي أهمية بالغة بالتراث باعتباره اقتصاد المستقبل.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المملكة تعيش اليوم عصرًا ذهبيًا ونحن نرى مؤسسات وكيانات وحراكًا وتطورًا غير مسبوق، معربًا عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على رعايته حفل هذه الجائزة وتكريم الفائزين.
وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في حفل جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني وعلاقتها بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها لأول مرة في مدينة الرياض أثناء اللقاء السنوي للجمعية السعودية لحلول العمران في محرم 1420 وتشرفت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض.
وأشار إلى أهمية قضايا التراث العمراني وما توليه القيادة الحكيمة من عناية له بعد أن أثمرت المبادرات الأولى للتوعية بأهمية التراث العمراني والدفاع عنه كونه يعد هوية وطنية ووعاءً لحفظ التاريخ وموردًا اقتصاديًا مهمًا حتى أصبح التراث أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض، الفائزين من المهنيين والطلاب بالجائزة، ولجنة التحكيم، والرعاة.
وفي نهاية الحفل، تم إعلان الفائزة، حيث تم تتويج الشيخة مي آل خليفة، واستحقاق مشروع بيت خلف (ذاكرة المنامة) الجائزة الأولى عن فئة الحفاظ على التراث العمراني، كما تم تكريم الدكتور عامر باسيك، رحمه الله، نظراً لجهوده كعضو لجنة تحكيم، وإثراء للدورات التدريبية ومشروعات الترميم في مؤسسة التراث الخيرية، وتكريم الدكتور عادل إسماعيل لجهوده في تعليم التراث العمراني. كما منحت جائزة الإنجاز مدى الحياة لهذا العام للدكتور صالح لمعي مصطفى، تقديراً لأعماله الجليلة للمحافظة على التراث العمراني، ولجهوده الحثيثة في الحفاظ على التراث العمراني.
وجاءت جوائز المهنيين والطلاب على النحو التالي:
المهنيون:
جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائزة بالجائزة الأولى:
بيت خلف (ذاكرة المنامة)
معالي الشيخة مي آل خليفة
اسم المشروع: بيت خلف (ذاكرة المنامة) - المنامة - مملكة البحرين
اسم صاحب المشروع: مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث
المباني المرممة والمعاد استخدامها: بيت الحاج محمد بن سلمان خلف أحد تجار اللؤلؤ المرموقين خلال عشرينيات القرن الماضي.
المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
مشروع تطوير وتحسين الحي العشوائي بحمراء الأسد، المدينة المنورة، المملكة العربيّة السعوديّة
اسم صاحب المشروع: إمارة منطقة المدينة المنورة
المباني المرمّمة والمعاد استخدامها: واجهات الحي العشوائي بحمراء الأسد وممراته.
جائزة المساجد التاريخيَّة
المشروع الفائز بالجائزة الأولى: إحياء المساجد التاريخية في حي الشندغة (مدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة).
اسم صاحب المشروع: إدارة التراث العمراني، والآثار، بلدية دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
م. محمد محمود
المباني المرممة والمعاد استخدامها: حي الشندغة التاريخي في مدينة دبي.
المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
مسجد الشرجة (محافظة الداخليَّة (ولاية نزوى- سلطنة عُمان)
أ. علي بن سعيد بن محمد العدوي
اسم صاحب المشروع: وزارة التراث والثقافة - سلطنة عُمان
المباني المرممة والمعاد استخدامها: جرى ترميم غرفة الصلاة ومبنى المسجد
جائزة بحوث التراث العمراني.
البحث الفائز بالجائزة الأولى:
توثيق التراث العمراني في المملكة العربيَّة السعوديَّة، محافظة المجمعة
الباحثان: الباحث الرئيس أ. د. محمد عماد نور الدين بليحة، والباحث المشارك أ.د. هشام بن علي مرتضى.
جامعة الملك عبدالعزيز - كلية تصاميم البيئة - قسم العمارة - جدَّة - المملكة العربيَّة السعوديَّة.
البحث الفائز بالجائزة الثانية:
زخارف العمارة التقليديَّة في دبي
الباحثان: م. رشاد محمد بوخش، وم.منال محمود محمود حامد
إدارة التراث العمراني والآثار، بلدية دبي - الإمارات العربية المتحدة.
الطلاب
جائزة الحفاظ على التراث العمراني
الفائز الأول: مشروع: إعادة تأهيل وترميم حي الديرة (الزارة)
كلية العمارة والتخطيط (قسم العمارة)
جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل
المشروع الفائز بالجائزة الثانية (مناصفة):
تفعيل مفاهيم الاستدامة التراثيَّة لتطوير وإعادة إحياء قرية رجال ألمع التاريخيَّة
جامعـة المـلك عبدالعزيز - كليَّة الاقتصاد المنزلي - قسم التصميم الداخلي والأثاث
المشروع الفائز بالجائزة الثانية (مناصفة):
إعادة إحياء قرية دارين - المنطقة الشرقيَّة
جامعـة الدمام - كليَّة العمارة والتخطيط - قسم العمارة
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
دراسة تخطيطيَّة بيئيَّة لمنطقة جبل أحد بالمدينة المنورة
جامعة الملك عبدالعزيز - كليَّة تصاميم البيئة - قسم عمارة البيئة.
جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الأولى:
Art &craft Centre – مركز حرفي تراثي ترفيهي
جامعة البحرين - كلية الهندسة - قسم العمارة والتصميم الداخلي
المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
مركز الملك سلمان الثقافي - الدرعية
جامعة دار العلوم - كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي - قسم الهندسة المعمارية
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة (مناصفةً):
جامعة الملك عبدالعزيز - كلية الاقتصاد المنزلي - قسم التصميم الداخلي والأثاث.
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة (مناصفةً):
جامعـة الدمام - كلية التصاميم - قسم التصميم الداخلي
جائزة بحوث التراث العمراني
البحث الفائز بالجائزة الأولى:
Documentation and Heritage Management Plan for a Vernacular settlement in Oman
جامعة السلطان قابوس - كُليَّة الهندسة - قسم الهندسة المدنيَّة والمعماريَّة - سلطنة عُمان
البحث الفائز بالجائزة الثانية:
النمط الفراغي للمنازل التراثيَّة في سلطنة عُمان
جامعة السلطان قابوس- كليَّة الهندسة-قسم الهندسة المدنيَّة والمعماريَّة - سلطنة عُمان.
البحث الفائز بالجائزة الثانية:
النمط الفراغي للمنازل التراثيَّة في سلطنة عُمان
جامعة السلطان قابوس - كُليَّة الهندسة - قسم الهندسة المدنيَّة والمعماريَّة - سلطنة عُمان.
البحث الفائز بالجائزة الثالثة:
تأثير التوسع العمراني لمدينة مسقط في إمكانيَّة الوصول إلى المدينة التراثيَّة
جامعة السلطان قابوس - كُليَّة الهندسة - قسم الهندسة المدنيَّة والمعماريَّة - سلطنة عُمان.
جائزة برنامج تعليم التراث العمراني
البرنامج الفائز بالجائزة الأولى: برنامج تفعيل تعليم التراث العمراني في قسم العمارة.
جامعة الدمام - كليَّة العمارة والتخطيط - قسم العمارة
يذكر أن الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية ورئيس اللجنة العليا للجائزة أطلق الجائزة في 21 ذي القعدة 1425هـ الموافق 2 يناير 2005م، بهدف السعي إلى إيجاد وعي مجتمعي بمفهوم العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وتطويره إلى جانب إبراز ما يتسم به التراث العمراني الوطني من تميز في إطار التراث العمراني العربي الإسلامي والعالمي، والحفز إلى الإبداع في مجالات العناية بالتراث العمراني، وإلقاء الضوء على النماذج العمرانية الحديثة ذات الأبعاد التراثية.