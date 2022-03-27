أمير الرياض يكرم الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وذكر المدير التنفيذي لنادي الإبل أن النادي يواصل مسيرةَ المهرجانِ الحافلةَ بالنجاحاتِ، وتحقيق الأرقام المتميّزة، باستثمار الدعمَ اللّامحدودَ في ترسيخِ مكانتهِ كملتقى سنويٍّ لمحبّي هذا التراث العظيم، مع العملِ على تحقيقِ أهدافِه الاستراتيجية، لتوسيع نطاق المشارَكَةِ ليشمل دولَ العالم، وليضم فئاتٍ جديدةٍ كلّ عام، مع مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على التراث والموروث الشعبي، والاعتزازِ بالهويةِ العربيةِ والثقافةِ السعوديةِ الأصيلة.