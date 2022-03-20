أمير الرياض يُكرّم رواد العمل الاجتماعي الفائزين بـ"جائزة الأميرة صيتة"

وأعلنت أمانة الجائزة عن فوز 9 جهات وأفراد في الدورة التاسعة من الجائزة، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفةً، وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية، فيما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي مناصفةً، أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي وجامعة الملك عبدالعزيز، أما الفرع الثالث فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي فقد فاز مناصفةً، جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومركز دُلَّني للأعمال، بينما فاز الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير في فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي، كما فازت شركة بن قريعة القابضة بالفرع الخامس الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي الفرع السادس الذي أطلق للمرة الأولى خلال الدورة الحالية (فرع الاستدامة البيئية)، فقد فازت فيه الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء).