أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين مستشفى "تخصصي فيصل"

كما هنأ أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخاءه في ظل القيادة الحكيمة.