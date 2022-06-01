أمير الشرقية: الأسرة نواة المجتمع والترابط من أهم الثوابت التي يجب المحافظة عليها

من جانبه، أوضح الأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج "توافق"، والذي يهدف إلى تحويل الأسرة إلى شريك أساسي في صناعة التلاحم والتماسك الداخلي لمجتمعنا، كما أنه ينقسم لعدّة مراحل انطلاقًا من المنطقة الشرقية، حيث تستهدف المرحلة الأولى 200 برنامج وبمشاركة 40 جهة منفذة لأكثر من 4000 مستفيد بالمنطقة. مضيفًا بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف لخلق فرص بين الجهتين وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وبناء مبادرات تخدم الأسرة والمجتمع.