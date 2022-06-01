أمير الشرقية: الأسرة نواة المجتمع والترابط من أهم الثوابت التي يجب المحافظة عليها

شهد أمير المنطقة الشرقية اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ لإطلاق برنامج "توافق.. دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني".
جاء ذلك بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، حيث مثّل المركز في توقيع المذكرة مدير فرع المركز بالشرقية الدكتور خالد البديوي، فيما مثّل الوزارة مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن بن فهد المقبل.
وتهدف المذكرة إلى تقديم جلسات وملتقيات وندوات حوارية بين الطرفين؛ لترسيخ قيم التلاحم وبناء الوعي بأهمية حماية التماسك الداخلي لمجتمعنا، والتبادل المعرفي من خلال الدراسات والأبحاث والإحصائيات لأغراض بحثية، كما تمكّن من إقامة برامج تدريبية تهدف إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في تعزيز أهداف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وبهذه المناسبة، قال أمير المنطقة: "الأسرة هي المكوّن الحقيقي للمجتمع، وفي ظل التطورات في نمط الحياة الذي نشهده في هذا الزمان لا بد أن نراعي الحفاظ على الأسرة، فالتطور لا يعني التفكك الأسري، بل بالعكس التطور يُبقي الأسرة كما يجب أن تكون، فوسائل التواصل المتقدمة جعلت الأسرة على تواصل مستمر".
وأضاف أن الأسرة هي نواة المجتمع والتواصل الأسري والترابط هي ثوابت في هذا المجتمع المتماسك، ويجب أن نحافظ على هذه الثوابت".
من جانبه، أوضح الأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج "توافق"، والذي يهدف إلى تحويل الأسرة إلى شريك أساسي في صناعة التلاحم والتماسك الداخلي لمجتمعنا، كما أنه ينقسم لعدّة مراحل انطلاقًا من المنطقة الشرقية، حيث تستهدف المرحلة الأولى 200 برنامج وبمشاركة 40 جهة منفذة لأكثر من 4000 مستفيد بالمنطقة. مضيفًا بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف لخلق فرص بين الجهتين وتعزيز دور القطاع غير الربحي، وبناء مبادرات تخدم الأسرة والمجتمع.
يُذكر أن برنامج "توافق" يهدف إلى تقوية دور الأسرة في نباء قيم التلاحم الوطني، وتعزيز مهارات الآباء والأمهات في غرس القيم الوطنية، ومعالجة أبرز الممارسات الأسرية التي قد تُضعف قناعات الأبناء وتؤثر على سلوكهم في مجال التلاحم الوطني.