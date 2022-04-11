أمير الشرقية: المجتمع السعودي متكاتف ومترابط بتوجيهات القيادة الحكيمة

وتابع "هذه المبادرات التي أثمرت عن شراكات متعددة خدمت آلاف الأسر ونتطلع للوصول إلى تمليك أكثر من 60 ألف أسرة خلال الخمس سنوات القادمة في جميع مناطق المملكة بإذن الله، ولعل نموذج "جمعية بناء" في سرعة تمليك المساكن للفئات الأشد حاجة وتجهيز وحداتهم، وتأثيثها ثم وضع الخطط التنموية، نموذج رائع من قصص نجاح وتمكين تلك الأسر من أهلنا".