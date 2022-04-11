أمير الشرقية: المجتمع السعودي متكاتف ومترابط بتوجيهات القيادة الحكيمة

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأكد خلال رعايته الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مساء الأحد، أن المجتمع السعودي متكاتف ومترابط ولله الحمد ويسعى لتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين، وأرقام التبرعات في هذا الحفل المبارك خير دليل على التكامل بين الجهات والموسرين من رجال الخير.
وأشاد أمير المنطقة بجهود وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان لتوفير المساكن متنوعة المساحات، والنماذج ضمن حلول وخيارات متنوعة لمستفيدي برنامج "الإسكان التنموي" و"سكني"، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وقال وزير الشئون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل، في كلمة له: "يأتي هذا الحفل امتداداً لنشاطات العمل الخيري الذي يحظى بدعم ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ونسعى جميعاً لتحقيق آمال وتطلعات القيادة الحكيمة".
وأضاف "وقعنا اتفاقية منذ أشهر مع كبار المانحين بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وبفضل الله ثم بدعمكم استطعنا أن نحقق رغبات العديد من الأسر المستحقة في تملك المساكن المناسبة من خلال تطوير مبادرات نوعية ومشاركتكم في تفعيلها".
وتابع "هذه المبادرات التي أثمرت عن شراكات متعددة خدمت آلاف الأسر ونتطلع للوصول إلى تمليك أكثر من 60 ألف أسرة خلال الخمس سنوات القادمة في جميع مناطق المملكة بإذن الله، ولعل نموذج "جمعية بناء" في سرعة تمليك المساكن للفئات الأشد حاجة وتجهيز وحداتهم، وتأثيثها ثم وضع الخطط التنموية، نموذج رائع من قصص نجاح وتمكين تلك الأسر من أهلنا".
من جانبه، شكر المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء" في كلمة له، أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، كما قدم الشكر لوزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل.
وأكد أن هذا الحفل الذي أقيم من أجل إتاحة الفرصة لأهالي الخير لدعم أسر الأيتام وتمليكهم وحدات سكنية بأسعار مخفضة وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال "الزامل": "وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" بهدف توفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم، وتأتي هذه الاتفاقية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وامتداداً للتعاون المستمر مع الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين".
وساهم الحضور في الحفل في تغطية تكاليف شراء وتأثيث 227 وحدة سكنية يسكنها ألف يتيم ويتيمة وأرملة.
وبارك أمير المنطقة الشرقية اتفاقية الشراكة بين جمعية "بناء" ومياه إيفال، وكرم الداعمين وشركاء النجاح، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.