أمير الشرقية: "تطوير الأحساء" ستطور المحافظة بما يتناسب مع تاريخها

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء.
وقال الأمير سعود: "إن ذلك يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والحرص على تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم"، مؤكدًا أن هذا الحرص "لا يقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، وإنما على مناطق المملكة كافة التي نالت هي الأخرى نصيبها من خطط التطوير والتحديث؛ تحقيقًا لمستهدفات وتطلعات رؤية 2030.
وأضاف أن تأسيس هيئة لتطوير محافظة الأحساء يؤكد مكانة المحافظة، وما تتميز به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعية؛ كونها أكبر واحة زراعية في المملكة، إضافة إلى احتضانها أكبر آبار النفط والغاز في البلاد، بجانب احتضانها المدن الصناعية، فضلًا عن موروثها التاريخي والثقافي، والحضارة الإنسانية التي شهدتها عبر مر العصور".
وتابع أمير المنطقة يقول: "لا شك أن الهيئة الجديدة ستعمل على تطوير الأحساء بما يتناسب مع تاريخها العريق، وذلك عن طريق خطط وبرامج نوعية، تستهدف استحداث خدمات وأنشطة تظهر الوجه التنموي للمحافظة، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشاريع تنموية تكون بمثابة قيمة مضافة للمحافظة وسكانها، وكل هذا يندرج تحت أهداف رؤية 2030 التي نجحت حتى الآن في تعزيز التنمية وتوسعها، والنهوض بها في كل المجالات والأنشطة.