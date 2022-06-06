"أمير الشرقية": تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والعمل على تطويرها من أولويات الحكومة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطويرها بما يتناسب تطلعاتهم، يعدان من أولويات حكومتنا الرشيدة، أعزها الله، وخير شاهدٍ على ذلك الدعم الكبير الذي تحظى به جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتطوير خدماتها التي تتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
واعتمد أمير المنطقة الشرقية تشكيل مجلس إدارة لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية برئاسته، على أن يكون الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائباً لرئيس المجلس، وبعضوية كلٍ مـــن:
الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وأمين المنطقة الشرقية، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومدير معهد الادارة العامة بالمنطقة، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالشرقية، والمهندس جميل بن جارالله البقعاوي، والدكتور خالد بن عبدالرحمن الفلاح، والمهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور عضواً وأميناً للمجلس.
كما اعتمد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الوقت نفسه تشكيل اللجنة تنفيذية للمشروع، برئاسة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وبعضوية كلٍ من: المهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور، والدكتور محمد بن صالح البخيتي، والدكتورة حصة بنت هندي العتيبي، والمهندس علي بن عبدالرحمن الزهراني، وسعد بن عبود القحطاني.
ورفع رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالإمارة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة الشكر الوافر والامتنان للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس، على منحهم هذه الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها مسئولية تحدوهم لبذل مزيدٍ من العطاء ومضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المشروع.