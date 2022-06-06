"أمير الشرقية": تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والعمل على تطويرها من أولويات الحكومة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطويرها بما يتناسب تطلعاتهم، يعدان من أولويات حكومتنا الرشيدة، أعزها الله، وخير شاهدٍ على ذلك الدعم الكبير الذي تحظى به جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتطوير خدماتها التي تتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.