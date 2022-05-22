أمير الشرقية: تميز الطلاب السعوديين عالمياً خلفه الدعم اللامحدود من القيادة

وألقى الطالب عبدالله عبدالعزيز الغامدي الحاصل على المركز الأول في مجال الطاقة كلمة قال فيها: "يسعدني ويشرفني أن أقف نيابة عن زملائي الأبطال للحديث لكم عما أنجزه المنتخب السعودي وأبناء المنطقة الشرقية في أكبر معرض علمي عالمي للعلوم والهندسة للمرحلة ماقبل الجامعية "آيسف 2022" فعقب وصول المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، بدأ التحضير المستمر المكثف للمشاركة في معرض آيسف 2022. وقد جمع المنتخب المكون من 35 طالبا 13 أبنًا من أبناء الشرقية، والذين شاركوا ونافسوا دون كلل ولا ملل أكثر من 1700 طالب من 65 دولة حول العالم."