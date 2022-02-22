أمير الشرقية: ثلاثة قرون مضت كانت مليئة بالتضحيات.. حافلة بالمنجزات

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى الشعب الأبي الكريم، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام خطوات من النماء والتحديث، وتستند في ذلك على نهجها الثابت بالالتزام بكتاب الله وسنة نبيه، وتستلهم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، مشيراً إلى أن هذا الارتباط الوثيق للمواطن بقادته منذ عهد تأسيس الدولة السعودية الأولى في مطلع عام 1727م حتى هذا العهد الميمون، هو ارتباط أصيل صمد رغم المتغيرات والتحولات التي حدثت، وأثبت للعالم بأسره أن المملكة أسرة واحدة تهتم بمصلحة أبنائها، ولا تألو جهداً في الحفاظ على الوطن ومقدراته، لتقف بالمرصاد صفاً متماسك ويداً واحدة لكل من تسول له نفسه بتهديد أمنها.

وقال: "ثلاثة قرون مضت كانت مليئة بالتضحيات، حافلة بالمنجزات، امتدت فيه لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية ـ رعاها الله وحفظها ـ هذا البناء الراسخ الشامخ، فرغم المتغيرات العالمية إلا أن هذا الكيان العظيم أثبت للعالم بأسره أن المواطن والحاكم هما أسرة واحدة عنوانها "السعودية" بكل تفاصيلها".

وسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطنين ونحن نرفل بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.