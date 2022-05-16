أمير الشرقية مهنئاً بسلامة خادم الحرمين: أبناؤكم يا سيدي تغمرهم الفرحة

رفع أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمغادرته، حفظه الله، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية بنجاح.