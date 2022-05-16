أمير الشرقية مهنئاً بسلامة خادم الحرمين: أبناؤكم يا سيدي تغمرهم الفرحة

رفع أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمغادرته، حفظه الله، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية بنجاح.
وقال أمير المنطقة: "أبناؤكم يا سيدي تغمرهم الفرحة بما مَنَّ الله عليكم من صحة وعافية بعد إجراء الفحوصات الطبية وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب الصحة والعافية، ودعواتهم لكم أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه".
كما رفع أمير الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية له، رعاه الله.
وقال: "نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير، أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يكلأَه برعايته وأن يمده بعونه وتوفيقه"، سألاً المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.