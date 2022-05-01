أمير الشرقية ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال أمير المنطقة: " أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والرفعة والتقدم وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. قائلاً: "بهذه المناسبة السعيدة أرفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.
بدوره رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال: " أرفع لكم ياسيدي التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على مقامكم الكريم والشعب السعودي والوطن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادتكم الحكيمة.