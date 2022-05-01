أمير الشرقية ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال أمير المنطقة: " أرفع لكم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والرفعة والتقدم وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.