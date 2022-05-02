‪ أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالخبر

وقال فضيلة الشيخ عمر الدويش: "إن استشعار النعم من أهم لوازم شكرها {وما بكم من نعمة فمن الله}، ومن أعظم النعم الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والسلامة في الأديان؛ فلنستشعر نعمة الأمن الذي نعيشه في بلادنا، ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من فَقَد الأمن؛ فكم من بلاد كانت آمنة مطمئنة في رغد العيش، انقلب أمنها خوفًا، وسكينتها فزعًا وقلقًا وقتلًا وتشريدًا"، ونحن في بلادنا المباركة -حرسها الله- تحت قيادتنا الرشيدة -وفقها الله- التي تسخر كافة إمكانياتها لأمن المواطن والمقيم فيها؛ فالسبل مؤمّنة وسالكة، ونعيش أمنًا وأمانًا، يسافر المرء من غرب المملكة إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها لا يخشى إلا الله، فلنحافظ على هذه النعمة، ولنكن عونا لرجال الأمن في استتبابه ولنفوت الفرصة على المغرضين والأعداء الذين لا يريدون لبلادنا خيرًا، ولنكن لُحمة واحدة وصفًّا واحدًا ويدًا واحدة مع ولاة أمرنا؛ لنحافظ على هذه الكينونة المباركة؛ لنتفيأ ظلال هذه الشجرة وارفة الظلال لنا ولأجيالنا اللاحقة بحول الله وقوته".