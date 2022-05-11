أمير الشرقية يؤكد على التكامل بين القطاعين الحكومي والثالث

وأعرب "الخالدي" عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار الشراكات المختلفة التي تقوم بها الجمعية مع الجهات الحكومية؛ بهدف تجويد الخدمات لمستفيديها، مشيرًا إلى اتفاق الأمانة والجمعية على أن تعاونهما المشترك يقوم على أساس غير ربحي، ويعتبر وفاءً بالمسؤولية الاجتماعية، وإسهاما منها في خدمة المجتمع.