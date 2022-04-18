أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية الشراكة بين "مأوى" و"البر"

وأضاف: إننا في مأوى نطمح إلى مواكبة حجم التطلعات التي توليها القيادة لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث انطلقت الخطة الاستراتيجية لمأوى في هذا العام واضعين في نصب أعيننا أن تكون الجمعية نموذجاً ريادياً وملهماً في ابتكار وتطوير المسكن التنموي المستدام للأسر الأشد حاجة ومتكاملين مع شركائنا في سبيل هذه الغاية النبيلة.