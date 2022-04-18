أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية الشراكة بين "مأوى" و"البر"

بارك الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتفاقية شراكة بين جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، وتتضمن بناء ١٠٠ وحدة سكنية لـ٨٠٠ مستفيد من الأسر الأشد حاجة للسكن على مستوى محافظات المنطقة.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالتكامل بين الجهات الخيرية لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى عايض بن فرحان: هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للاتفاقيات الثلاثية التي أبرمتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع عدد من الجمعيات بهدف تمليك المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة.
وأضاف: إننا في مأوى نطمح إلى مواكبة حجم التطلعات التي توليها القيادة لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث انطلقت الخطة الاستراتيجية لمأوى في هذا العام واضعين في نصب أعيننا أن تكون الجمعية نموذجاً ريادياً وملهماً في ابتكار وتطوير المسكن التنموي المستدام للأسر الأشد حاجة ومتكاملين مع شركائنا في سبيل هذه الغاية النبيلة.
ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لدعمه القطاع الثالث لتحقيق رسالته ولجمعية مأوى لخدمة المستفيدين من خدماتها.
كما قدّم المدير التنفيذي لمأوى المهندس محمد بن عدنان السمان عرضاً لمنجزات مأوى عن تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، مشيداً بدعم أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها وشرح عن الاتفاقية المباركة بين مأوى وجمعية البر بالمنطقة الشرقية.
بعد ذلك، بارك أمير المنطقة الشرقية توقيع الاتفاقية والتي سيتم من خلالها توفير أراضٍ للمستفيدين وتغطية نصف تكاليف البناء للمستفيدين كما ستشترك الجمعيتان في جهود تغطية النصف الآخر وإنجاز البناء وتسليمه للمستفيدين، حيث وقع عن جمعية مأوى رئيس مجلس الإدارة عايض القحطاني وعن جمعية البر المشرف العام إبراهيم بن محمد الجميح.
وكرم أمير المنطقة الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة وهم مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع (سمو المجتمع) وشركة الزيت العربية أرامكوا ومؤسسة المجدوعي الخيرية وشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) ومجموعة سالم بالحمر القابضة وشركة الجبر القابضة والشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة وشركة عثمان عبدالرحمن العصيمي وشركاه التجارية والسماعيل للمقاولات العامة ومجموعة الحصان للتعليم و التدريب وشركة الأعمال والتجارة المحدودة (واتكو) ومجموعة حمود بن حمد الحماد القابضة وشركة كازابيو وشركة عرش العقارية وقيم للمحاماة والاستشارات القانونية على جهودهم المبذولة في دعم برامج الجمعية.