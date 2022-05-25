أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية لتوظيف 21 مهندسة سعودية في 4 تخصصات

بارك أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لتوظيف 21 مهندسة سعودية في تخصصات هندسة ميكانيكية و كهربائية وكيميائية ومدنية للعمل في مواقع إحدى الشركات في نيوم والجبيل وجازان والظهران.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمخرجات هذه الاتفاقية وفرص العمل لبنات الوطن بعد تأهيلهن لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير فرص مناسبة لأبناء وبنات الوطن.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تم توقيع اتفاقية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة (اير برودكتس) واتفاقية بين الهيئة السعودية للمهندسين وشركة اير برودكتس، كما تم توقيع عقود العمل للمهندسات السعوديات.
وأشار "المقبل" إلى أن الاتفاقيات أكدت الاهتمام بملف تمكين المرأة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل.
وأضاف أنه تم توقيع الاتفاقيات ضمن مبادرة مشتركة بين الشركة وإدارة التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ لتمكين عدد من المهندسات السعوديات بما يفوق 60 مهندسة سعودية من حديثات التخرج من العمل، وذلك من خلال برنامج تدريبي مشترك لتهيئتهن في مواقع الشركة ومشاريعها المتعددة.
وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ماجد العتيبي، أن هذه الاتفاقية تسهم في دعم وتدريب المهندسات السعوديات لخدمة الوطن من خلال مهنة الهندسة، وتمكين المرأة من العمل في القطاع الهندسي والسعي لإعداد المهندسات وتدريبهن لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن إير برودكتس شركة أمريكية متخصصة في صناعة الغاز، ومدرجة في بورصة نيويورك.