أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية لتوظيف 21 مهندسة سعودية في 4 تخصصات

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تم توقيع اتفاقية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة (اير برودكتس) واتفاقية بين الهيئة السعودية للمهندسين وشركة اير برودكتس، كما تم توقيع عقود العمل للمهندسات السعوديات.