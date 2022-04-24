أمير الشرقية يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الاستفادة من التقنية في إيصال المساعدات لمستحقيها عبر المنصات الوطنية المختلفة وتطوير التجارب السابقة التي أثبتت نجاحها واستغلال الإمكانيات التقنية المتاحة.
جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل.
وقدم المقبل لأمير المنطقة الشرقية شرحًا عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها.
وأضاف المقبل "أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأشاد بجهود القائمين على منصة تبرع في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، فضلاً عن المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، حيث تحرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها.
يذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات هي الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزكوات أكثر 4,5 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 2 مليون عملية، في مختلف المجالات الخيرية، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة أكثر من 1500 جمعية، تقدم المئات من فرص التبرع لكافة البرامج والمجالات الخيرية وتوزيعها بتقنية عالية على المحتاجين.