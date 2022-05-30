أمير الشرقية يدشن عددًا من المشروعات البلدية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة

وأضاف الجبير "تم تنفيذ مشروع كورنيش الدمام طريق الملك عبد الله تم تطوير كورنيش الدمام (طريق الملك عبد الله) بطول 5 كيلو وعرض سبعة متر ونصف المتر، بإجمالي مساحة 37 ألف وخمسمائة متر مربع. حيث تم زراعة أشجار الظل والتي يبلغ عددها ٢٤٨ شجرة وإعادة توزيع أحواض الزراعة بما يحافظ على استمرارية المشاة وتمديد خدمات الري للأشجار، ومعالجة التشوه البصري بتسوير المحولات الكهربائية وإعادة تصميم الممشى وتطوير ممرات المشاة بشكل جمالي يخدم رواد الكورنيش من رياضيين وزوار كما تم تحقيق معايير الوصول الشامل وذلك بتخصيص مواقف لذوي الإعاقة ومنحدرات تسهل الوصول للممشى، كما تم تركيب عدد 127 مقعدًا للجلوس وتم توزيع أعمدة الإنارة بعدد 168 على طول الكورنيش بإضاءات مختلفة تضفي جمالاً مميزًا أثناء الليل".