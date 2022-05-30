أمير الشرقية يدشن عددًا من المشروعات البلدية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتفصيلاً، أكد أمير الشرقية أن هذه المشروعات البلدية لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم وتُسهم في تحسين جودة الحياة تماشيًا مع توجيهات القيادة - حفظها الله - والتي تحرص على أن يتم تنفيذ المشروعات وفق أفضل المعايير العالمية ليكون لها أثر مباشر على حياة المواطن والمقيم.
وقال الأمير سعود بن نايف: "يسرني أن أدشن اليوم هذه المشروعات التنموية المباركة والتي انطلقت من رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى ممارسة الرياضة وتهيئة المرافق المناسبة لذلك، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد العائلة".
ومن جهة أخرى، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المشروعات بلغت تكلفتها (250) مليون ريال ونفذت في عدة مجالات لتحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم لتكون المدن صديقة للإنسان من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، حيث تم تنفيذ عدد (6) حدائق بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع حيث تغطي المساحات.
يُذكر أن المسطحات الخضراء تغطي نحو 60 % من إجمالي مساحات هذه الحدائق، بالإضافة إلى أعمال زراعة أشجار الظل وأشجار الزينة وملاعب لكرة القدم وألعاب أطفال تشمل ألعابًا للأطفال ذوي الإعاقة ولفئات عمرية مختلفة كما تحتوي على ألعاب قوى مختلفة ومضامير جري كما تم إنشاء عدد (4) مضامير مشاة بأطوال 8000 متر طولي وبمساحة 85 ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة بحاضرة الدمام.
وأضاف الجبير "تم تنفيذ مشروع كورنيش الدمام طريق الملك عبد الله تم تطوير كورنيش الدمام (طريق الملك عبد الله) بطول 5 كيلو وعرض سبعة متر ونصف المتر، بإجمالي مساحة 37 ألف وخمسمائة متر مربع. حيث تم زراعة أشجار الظل والتي يبلغ عددها ٢٤٨ شجرة وإعادة توزيع أحواض الزراعة بما يحافظ على استمرارية المشاة وتمديد خدمات الري للأشجار، ومعالجة التشوه البصري بتسوير المحولات الكهربائية وإعادة تصميم الممشى وتطوير ممرات المشاة بشكل جمالي يخدم رواد الكورنيش من رياضيين وزوار كما تم تحقيق معايير الوصول الشامل وذلك بتخصيص مواقف لذوي الإعاقة ومنحدرات تسهل الوصول للممشى، كما تم تركيب عدد 127 مقعدًا للجلوس وتم توزيع أعمدة الإنارة بعدد 168 على طول الكورنيش بإضاءات مختلفة تضفي جمالاً مميزًا أثناء الليل".