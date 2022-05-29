"أمير الشرقية" يدشن مبادرة تأسيس صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة

يُذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وتعزيز دور الأوقاف اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ودعم المجلس والجمعيات الأهلية وتمكينها من خلال تقديمها دعم تأسيس صناديق استثمارية وقفية تخصصية ومناطقية للجمعيات بمبلغ 160 مليون ريال، وتأسيس حاضنات للجمعيات وفق التصور العلمي لبرنامج جدارة، وإنضاج عدد من المشاريع التنموية في مناطق المملكة وفق شروط المانحين.