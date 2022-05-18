أمير الشرقية يدشن مبادرة "عون" لتقديم الدعم القانوني لغير القادرين

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مبادرة "عون" التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين ونخبة من المحامين المعتمدين في المنطقة.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بهذه المبادرة التي تقدم العون القانوني لغير القادرين، وفق آلية تهدف للدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المبادرة من المبادرات الخيرية التي يتكاتف فيها أفراد المجتمع؛ لتقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها.
وقال: "الجميع في الذمة، ويجب أن نعمل جميعاً لإحقاق الحق وتسليم الحقوق لأصحابها، وتحقيق العدالة الناجزة".
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن المبادرة وأهدافها في تقديم التوعية والاستشارات القانونية الهاتفية من خلال وسائل اتصال محددة، وإعداد صحائف أمام النيابة العامة أو المحاكم بمختلف درجاتها، مع فتح فرص تطوعية للمحامين لتقديم إحدى الخدمات المشار إليها، ونشر الوعي القانوني وثقافة احترام القانون للفئات المستهدفة من خلال وسائل الاتصال المتاحة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن المبادرة تقام تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتفعيلًا لبرنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التنموية، وذلك من خلال تمكين الفئات والحالات الإنسانية التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتابعها حقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم.
وأضاف "المقبل" أن المبادرة تقدم العون القانوني لغير القادرين على تحمّل أتعاب المحاماة وفقًا لكل حالة واحتياجاتها بما يضمن الوصول إلى الخدمات القانونية وتقديمها للمواطنين وبعض المقيمين الذين تدرس الهيئة الإشرافية في فرع الوزارة أوضاعهم وترى مساعدتهم.
وقال ممثل الهيئة السعودية للمحامين خالد الصالح: إن الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين في المنطقة الشرقية، تجعل من المسؤولية الاجتماعية للمحامي ومشاركته في العمل التطوعي هدفًا رئيسًا تسعى إليه وتصبو إلى تحقيقه، وسوف تقوم اللجنة بدعم مكاتب وشركات المحاماة المشارِكة في هذه المبادرة، وتحفيز باقي المحامين والمحاميات في المنطقة الشرقية على الاشتراك في هذه المبادرة من خلال نشرها في محافظات ومدن المنطقة الشرقية العامرة.
وأضاف: "إذا كان التطوع عملًا نبيلًا وبذل الخير شرفًا كبيرًا فإن أجره وفير عند رب العالمين، سيما إذا كان احتسابًا، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة السعودية للمحامين سوف تسجل لكل من يسهم في تنفيذ مبادرة "عون" ساعات تطوعية؛ تقديرًا لما يبذله المتطوع في خدمة الفئات المستهدفة في هذه المبادرة، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030".
وأكدت مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، أهمية المبادرة النوعية وما تقدمه من خدمة جليلة للمحتاجين غير القادرين على تحمّل تكاليف المحاماة.
حضر اللقاء صاحبة المبادرة فايزة الحارثي، كما حضره من الجهات المشاركة والمحامين الشيخ زياد آل زرعة، والشيخ أحمد العصيمي، والشيخ عمر العمودي، والشيخ عبلان الدوسري، والشيخ نجا العتيبي، والشيخ صباح المري، وسعيد عسيري، وعبدالعزيز الدوسري.