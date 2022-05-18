أمير الشرقية يدشن مبادرة "عون" لتقديم الدعم القانوني لغير القادرين

وأضاف: "إذا كان التطوع عملًا نبيلًا وبذل الخير شرفًا كبيرًا فإن أجره وفير عند رب العالمين، سيما إذا كان احتسابًا، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة السعودية للمحامين سوف تسجل لكل من يسهم في تنفيذ مبادرة "عون" ساعات تطوعية؛ تقديرًا لما يبذله المتطوع في خدمة الفئات المستهدفة في هذه المبادرة، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030".